Aprilia ancora protagonista alla sesta tappa Africa Eco Race

Dopo la giornata di riposo è ripartita oggi l'Africa Eco Race e Aprilia è ancora protagonista. Durante la sesta tappa della competizione, da Dakhla, in Marocco, a Chami, in Mauritania, entrambe le Aprilia Tuareg sono state ancora una volta grandi protagoniste con Jacopo Cerutti, secondo e ancora leader in classifica generale, e l'esordiente Francesco Montanari quinto, al suo miglior risultato dall'inizio del rally.

Nei 204 km di speciale odierni Cerutti ha ancora una volta battagliato con i diretti rivali in classifica, Alessandro Botturi e Pol Tarres. Il pilota comasco è giunto al traguardo in seconda posizione, a 1'07" dallo spagnolo, mentre ha distanziato Botturi di 45". Nella generale la lotta a tre si fa sempre più avvincente, con la Tuareg di Cerutti che mantiene il comando con 1'58" su Tarres e 3 minuti su Botturi, entrambi su Yamaha.

Per Aprilia è stata un'altra giornata da incorniciare, con entrambe le Tuareg al vertice grazie al quinto posto di Francesco Montanari, staccato di soli 3'58" dal vincitore. Il comasco, al suo esordio assoluto in un raid impegnativo, ha così ottenuto il suo miglior risultato dall'inizio della gara, piazzandosi al sesto posto in classifica generale.

Per domani è in programma la settima tappa, che si svilupperà attraverso un percorso ad anello con partenza e arrivo a Chami, per un totale di 475 km. "È stata una tappa strana - ha detto Cerutti - con il percorso in gran parte in rettilineo ma era difficile individuare le piste e ciò ha reso la navigazione complicata. In queste condizioni ho preferito amministrare senza prendermi troppi rischi, perciò la seconda posizione per oggi va bene, non ho perso tanto terreno sugli avversari".

