Aprilia mantiene la testa della classifica Africa Eco Race

Archiviata la terza tappa della Africa Eco Race, andata in scena oggi da Mhamid ad Assa, in Marocco, Jacopo Cerutti e l'Aprilia Tuareg mantengono il comando della classifica generale del rally. Dopo due vittorie di tappa consecutive il pilota comasco è infatti stato nuovamente protagonista oggi, chiudendo una delle frazioni più lunghe del raid, con i suoi 463 i km di speciale, al terzo posto e a soli 3'47" dal vincitore di giornata, Alessandro Botturi su Yamaha.

Il distacco minimo ha consentito al pilota Aprilia di mantenere la leadership della graduatoria, in attesa di un'altra giornata impegnativa, quella che porterà domani la carovana da Assa a Fort Chacal, 473 km, di cui solo 5 di trasferimento non cronometrato.

"Un'altra tappa durissima - ha commentato Cerutti - e possiamo essere contenti del risultato. All'inizio ho commesso un errore, pensavo di aver sbagliato strada e così per sicurezza sono tornato indietro anche se in realtà la strada era quella giusta. A quel punto Botturi e Tarres che partivano dietro di me mi hanno ripreso e in seguito abbiamo fatto la tappa tutti e tre molto vicini. Anche oggi abbiamo tenuto un buon ritmo, non resta che continuare a lavorare e a rimanere concentrati".

In sella all'altra Aprilia Tuareg, l'esordiente Francesco Montanari ha ottenuto l'undicesimo piazzamento, riprendendosi bene dopo un errore nella prima parte della tappa, mentre la classifica generale lo vede ora all'ottavo posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA