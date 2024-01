Ducati India annuncia l'arrivo nel 2024 di otto nuovi modelli

Ducati India annuncia il lancio nel 2024 di otto nuovi modelli per consolidare la sua presenza nel mercato del Paese.

Tra le nuove due ruote in arrivo in India figurano Multistrada V4 RS, DesertX Rally, Panigale V4 Racing Replica 2003, oltre allo Streetfighter V4S 2023 Lamborghini, lanciato sui mercati globali nell'anno appena concluso.

Nel comunicato della filiale indiana dell'azienda bolognese, il direttore esecutivo Bipul Chandra ha fatto sapere che, nonostante l'indisponibilità della gamma Scramble per i primi tre quadrimestri del 23, Ducati India ha raggiunto il volume delle vendite pianificato, con il Panigale V4, il Multistrada V4 e il Diavel V4 leader delle richieste.



