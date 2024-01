Al Motor Bike Expo protagonista anche Federmoto

Torna in scena il Motor Bike Expo a Verona e schierata in prima fila ci sarà anche la Federazione Motociclistica Italiana. Dal 19 al 21 gennaio, in occasione dell'appuntamento in programma come sempre alla Fiera di Verona, eventi, presentazioni, premiazioni e occasioni di incontro porteranno infatti la firma della Fim.

Il punto di riferimento sarà lo stand, posizionato al Padiglione 6, Spazio 23d, dove tutti i motociclisti potranno chiedere informazioni sull'attività sportiva, sulle moto d'epoca, sul mototurismo e sul tesseramento. In loco sarà anche possibile chiedere informazioni su una delle novità del momento come il rinnovo della convenzione assicurativa per moto iscritte al Registro Storico.

Se il venerdì sarà il primo giorno di Mbe, le attività della Federazione entreranno nel vivo il sabato 20 gennaio. Nel primo pomeriggio si terranno le premiazioni di Civ, Civ Junior e Italiano Minimoto 2023 e la presentazione del Dunlop Civ 2024.

Il tutto, all'interno dell'Auditorium Verdi.

L'occasione sarà anche quella di presentare le novità della stagione che verrà. A cominciare da quanto già annunciato nei mesi di ottobre e novembre, ovvero il nuovo title sponsor e fornitore unico di pneumatici (Dunlop) e Maroil Bardahl Italia come official sponsor.

Il Dunlop Civ vedrà il primo appuntamento in circuito previsto per il 18 e 19 marzo, con la due giorni di test precampionato gratuiti, grazie al sostegno di Dunlop, per tutti i team, in attesa del primo round del 6 e 7 aprile a Misano. La nuova stagione di Minimoto e Civ Junior scatterà rispettivamente il 21 aprile dall'Happy Valley di Cervia e il 5 maggio da Magione.

Anche domenica 21 gennaio sarà all'insegna dello sport, dalle 11 alle 14 all'Auditorium Verdi con le premiazioni del Civ Classic e del Motocross d'Epoca, oltre che con la presentazione dei Pata Talenti Azzurri, giovani piloti di prospettiva che rappresenteranno il nostro motociclismo a livello nazionale e internazionale.

I tesserati Fmi potranno accedere alla fiera veronese dedicata alle due ruote ad un prezzo ridotto, grazie alla convenzione loro dedicata. Alla presentazione in cassa della tessera Fmi 2024 e di un documento d'identità si avrà la possibilità di acquistare il biglietto al prezzo di 16 euro anziché 24 euro. Il biglietto ridotto sarà acquistabile solo al botteghino (casse ingresso Can Grande, San Zeno e Re Teodorico).

