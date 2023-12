Ducati apre le iscrizioni alla stagione 2024 di Dre

Al via le iscrizioni per le Ducati Riding Experience della stagione 2024. Inserite nel contesto del programma esperienziale della casa di Borgo Panigale, l'occasione è quella per offrire ai motociclisti di tutto il mondo l'opportunità di vivere giornate in sella ai modelli della gamma, nelle location più prestigiose e guidati da un team di istruttori d'eccellenza.

Il programma Dre è nato nel 2003 e nel corso di questi vent'anni ha accolto oltre 30.000 partecipanti, con un aggiornamento costante dei contenuti per soddisfare le esigenze di ogni tipo di motociclista. Sulla sezione dedicata del sito Ducati.com sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi agli appuntamenti 2024.

Le tappe di Dre Road e Dre Rookie si svolgeranno presso l'Autodromo di Modena nei weekend del 18-19 maggio. Gli appuntamenti con il Dre Racetrack (che comprendono i programmi One to One) sono due e si terranno il 18-19 giugno e il 25-26 settembre sull'asfalto del World Circuit Marco Simoncelli di Misano. Il Dre Track Warm Up è invece in programma nel weekend del 14-15 settembre all'Autodromo di Modena.

Gli appuntamenti già inseriti in calendario rappresentano una prima parte dell'offerta Dre Academy per la stagione 2024. A breve verranno confermate le date per il Dre Adventure, ovvero l'esperienza Ducati pensata per gli appassionati che desiderano migliorare le proprie abilità nella guida on e off-road e divertirsi in sella alle Multistrada e DesertX.

