Con Ducati Seasonal Check-Up si viaggia in sicurezza

È tempo di promozioni nei concessionari Ducati che aderisco al Seasonal Check-Up della casa di Borgo Panigale. Fino al 10 marzo 2024, infatti, Ducati ha attivato una campagna promozionale per tutti i possessori di moto Ducati immatricolate dall'1 gennaio 2011. La campagna prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, usufruendo di una riduzione del 20% sul prezzo dei ricambi originali. Per l'occasione i ducatisti potranno usufruire di un controllo dello stato di usura dei pneumatici e farsi consigliare il battistrada Pirelli più adatto alla loro moto.

Aderendo alla promozione il cliente potrà anche usufruire, qualora ne fosse sprovvisto, di un anno di assistenza stradale Aci-Global per poter viaggiare in Europa, in compagnia della propria Ducati, in tutta tranquillità. L'iniziativa è promossa con il supporto della rete di assistenza Ducati attraverso i Service ed i Point aderenti ed è soggetta a quantità limitata per quanto riguarda l'attivazione dell'assistenza stradale.

Numerosi sono i ricambi originali Ducati su cui sarà possibile godere del vantaggio previsto dall'iniziativa, sia sul fronte della manutenzione ordinaria (filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella, olio freni) che di quella straordinaria (pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella, serie dischi frizione).

