R12 e R12 NineT tra storia e tecnologia secondo Bmw Motorrad

Si chiamano R 12 nineT e R 12, le novità di casa Bmw Motorrad, nate con stili differenti per accontentare le diverse anime dei motociclisti. Una nasce come roadster classica per una guida dinamica, mentre l'altra è della famiglia delle cruiser, sempre con declinazione classica. "Con la nuova Bmw R 12 nineT come classic roadster e la R 12 come classic cruiser - ha dichiarato Josef Miritsch, head of air-cooled boxer series Bmw Motorrad - continuiamo ininterrottamente quanto iniziato nel 2013 con la R nineT.





Grazie al nuovo concept di telaio, abbiamo ottenuto un design ancora più classico e purista".

"Il motore boxer raffreddato ad aria/olio con nuovo airbox, che affonda le sue radici nel leggendario boxer sportivo della Hp 2 Sport del 2007 - ha spiegato ancora Miritsch - garantisce una propulsione sicura. Con le sue quattro valvole disposte radialmente, è una delle icone motoristiche assolute di Bmw".

Con la R nineT, fin dal 2013, Bmw Motorrad ha presentato più di una roadster in stile classico, unendo il design classico della moto e la tecnologia moderna, con l'aggiunta di diverse opzioni di personalizzazione. R nineT si è poi arricchita di derivati, dando vita a un'intera famiglia di modelli per il mondo Bmw Motorrad Heritage.

Mentre la nuova R 12 nineT, come roadster classica, è riconoscibile per il suo stile adatto agli ambienti urbani ma anche ad una guida dinamica sulle strade tortuose, la nuova Bmw R 12 si presenta con il motto 'The Spirit of Easy' rappresentando una classica cruiser per una guida piacevole e rilassata. Tre sono invece le opzioni di verniciatura, tanto per la R 12 nineT quanto per la R 12.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA