Ultraviolette punta su prestazioni e design della F77

In occasione di Eicma 2023, Ultraviolette ha puntato sulla moto di punta dell'azienda, la F77, che ha fatto il suo debutto nel mercato europeo in concomitanza della presentazione globale della F99 Factory Racing Platform.

La F77 è il risultato della ricerca di Ultraviolette per design e prestazioni ed è il primo veicolo a due ruote indiano dotato di batterie ed elettronica di bordo ispirata al mondo dell'aviazione. Ultraviolette ha lanciato la F77 in Europa, con consegne previste a partire dal secondo trimestre del 2024. Tre le varianti disponibili, ovvero Shadow, Laser e Airstrike.

Il modello F77 presenta 100 Nm di coppia massima e 30 kW (40 CV) di potenza, grazie all'avanzata batteria da 10,3 kWh. Il design e le prestazioni notevoli della F77 sono il risultato di una ricerca e sviluppo rigorosi del team R&D di Ultraviolette.

La F77 offre tre diverse modalità di guida, Glide, Combat e Ballistic e sarà venduta a un prezzo compreso tra 9.000 e 11.000 Euro in Europa, a seconda di incentivi governativi statali/federali e tasse. Ultraviolette inizierà ad accettare registrazioni sul suo sito ufficiale a partire dal 15 novembre 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA