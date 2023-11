Bosch Eicma 2023, più prestazioni con gruppi elettrici 6 kW

Quello di Bosch nell'ambito dei sistemi propulsivi per scooter, moto e altri veicoli a due e tre ruote è un costante impegno. Non solo per innovare i motori termici, ma anche per espandere i vantaggi della propulsione elettrica.

Non solo software, dunque, ma anche grande attenzione nell'hardware, ambito in cui Bosch sta lavorando a ulteriori sviluppi per rendere ancora più efficiente la gestione dei motori e migliorare le prestazioni su strada.

Come è stato sottolineato in occasione di Eicma 2023, entro il 2026, Bosch punta a generare un fatturato di 6 miliardi di euro dal settore dell'elettromobilità anche grazie al contributo nella business unit Two-Wheeler & Powersports.

"In particolare nei Paesi asiatici, dove le due ruote sono spesso la colonna portante della mobilità - ha dichiarato Geoff Liersch, responsabile della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch - l'elettrificazione può contribuire a realizzare importanti miglioramenti della qualità dell'aria e della vita".

E se fino ad ora la propulsione elettrica ha interessato i mezzi delle classi di potenza più basse, cioè fino a 3 kW, ora Bosch esplora nuove strade. Il suo sistema di propulsione elettrica integrata da 6 kW abbina infatti il piacere di guida alla praticità nell'uso quotidiano.

I livelli di performance ottenuti dal gruppo Bosch da 6 kW fanno di questo nuovo motore l'ideale per veicoli come scooter di grandi dimensioni o moto classiche, sia in ambiente urbano sia per i viaggi più lunghi. "La produzione del nuovo motore Bosch da 6 kW - ha evidenziato Liersch - inizierà nel 2025 e permetterà alle Case costruttrici di elettrificare modelli delle due ruote che finora tendevano a utilizzare esclusivamente motori a combustione".

"Questo ci permetterà di risponder alla domanda per la mobilità cittadina, ma anche il desiderio di guidare con soddisfazione una moto al di fuori dei centri urbani".

Bosch in questo ambito offre un sistema che comprende la gestione del motore integrata con il controllo del veicolo e un inverter. La cosiddetta soluzione one-box, con il suo design compatto, lascia spazio nel veicolo alla batteria come avviene con l'analogo e-axle Bosch nelle autovetture.

Questo nuovo gruppo propulsivo da 6 kW dispone di raffreddamento passivo con l gestione termica che è assicurata dal flusso d'aria invece che da un complesso sistema a liquido.

Caratteristiche queste che consentiranno alle Case costruttrici che scelgono il nuovo motore elettrico Bosch di ottimizzare anche i costi di sistema.

