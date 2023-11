Eicma apre al pubblico, folla già dalle prime ore

Prima giornata di apertura al pubblico per Eicma, il salone internazionale delle due ruote che si potrà visitare fino al 12 novembre. Dopo le due giornate dedicate agli operatori del settore, le porte della manifestazione si sono aperte come da tradizione al pubblico di appassionati delle due ruote che hanno affollato la fiera di Milano a Rho e i suoi padiglioni fin dalle prime ore di apertura.

Sono oltre 700 gli espositori diretti che partecipano a questa 80/a edizione, oltre 2.000 i marchi presenti all'interno degli otto padiglioni, due in più rispetto al 2022. La ricetta vincente della manifestazione più importante e longeva al mondo per il settore è come ogni anno la combinazione di spettacolo, iniziative speciali e anteprime. Tra le novità di quest'anno l'Eicma Esports Arena. Per la prima volta il mondo del gaming sbarca alla kermesse con un suo contenitore dedicato, dove i visitatori potranno giocare, incontrare vip, influencer e piloti di livello internazionale.

Un'altra anteprima è l'area Yum, uno spazio espositivo dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alla start-up più innovative del settore, dove è anche possibile assistere ad un palinsesto di incontri divulgativi sui temi relativi alla sicurezza stradale e alle nuove tendenze del settore. Confermata l'area esterna MotoLive, una delle attrazioni più adrenaliniche e longeve di Eicma, dove il pubblico può assistere gratuitamente a gare internazionali, spettacoli ed eventi speciali. In cartellone ci sono i titoli Europei Supercross, le gare ad inseguimento con le maxienduro bicilindriche, i contest di freestyle motocross e quelli di trial acrobatico, l'intrattenimento di Radio Deejay e la presenza di vip e dei migliori piloti. E poi ancora le gare di Quad e quelle italiane e mondiali di E-Bike, l'esclusivo spettacolo Buggy Back Flip, le attività di avviamento alla moto per i più giovani della Federazione Motociclistica Italiana. Ritorna anche l'area test ride per le e-bike. Oltre 1.500 metri quadrati al coperto con una pista prove di circa 250 metri. È confermato anche il set fotografico Eicma Effect.



