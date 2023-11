Piaggio, Colaninno "Mandello centrale per Moto Guzzi"

"Mandello è centrale per Moto Guzzi, che non sarebbe la stessa senza questo stabilimento. Poi è ovvio che per farla crescere potremmo mettere delle piantine in giro per il mondo. Ma Mandello resta" ha affermato l'amministratore delegato di Piaggio, Michele Colaninno, nel corso della conferenza stampa in occasione di Eicma 2023.

"Nel 2024 inizierà un importante piano di ristrutturazione sia della fabbrica sia del museo. Ci sarà un polo culturale aperto al pubblico e una officina per l'heritage. Raddoppieremo la capacità produttiva passando da 20 mila moto all'anno a 40 mila" ha continuato l'ad.



