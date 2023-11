Il Gruppo Piaggio ad Eicma tra storia e innovazione

Il Gruppo Piaggio si presenta a Eicma tra storia e innovazione e la posizione consolidata di primo costruttore europeo. Con un bagaglio di 454.400 veicoli venduti nei primi nove mesi del 2023, il Gruppo è sbarcato nei padiglioni del salone internazionale in corso a Milano con diverse novità, a cominciare da Moto Guzzi Stelvio, Aprilia Rs 457 e la nuova gamma Moto Guzzi V85.

"Il Gruppo Piaggio è un insieme di sogni - ha commentato Michele Colonnino, amministratore delegato del Gruppo Piaggio - portati all'attenzione del mondo attraverso alcuni marchi straordinari. La nostra ambizione è quella di costruire mezzi per la mobilità di tutti, con focus su divertimento, sport e sicurezza".

Stelvio è la on-off della casa di Mandello del Lario, centro nevralgico da sempre per la casa dell'aquila, pensata per il viaggio avventuroso e che nasce su una piattaforma tecnica moderna. Il modello è l'unico della sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente.

Sotto la sella si Stelvio batte il nuovo motore 'compact block', da poco introdotto su V100 Mandello, oggi ulteriormente affinato, con un propulsore di avanguardia per progettazione e costruzione, compatto e leggero per ottenere una ciclistica agile e dal piglio sportivo.

Le prestazioni della Stelvio parlano di una potenza massima è di 115 Cv a 8.700 giri/min, mentre la coppia massima di 105 Nm a 6.750 giri/min, con l'82% disponibile già da 3.500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9.500 giri/min. La ciclistica prevede un telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza, abbinato a cerchi a raggi tubeless da 19" all'anteriore e 17" al posteriore e sospensioni a corsa lunga.

Stelvio è anche la prima Moto Guzzi disponibile con Pff Rider Assistance Solution. L'innovativa piattaforma di assistenza alla guida è basata sulla tecnologia radar sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica, con sede a Boston, fondata dal Gruppo Piaggio. Questi dispositivi svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva.

Le novità del Gruppo Piaggio presentate ad Eicma 2023 riguardano anche Moto Guzzi V85, l'enduro della casa di Mandello, dedicata al turismo avventuroso all'insegna di essenzialità, praticità e leggerezza.

La nuova V85 si è ora evoluta sia a livello stilistico che tecnico. Sotto il primo aspetto diventa più contemporanea e meglio rifinita, grazie alla totale rivisitazione del design delle sovrastrutture, del parabrezza ora regolabile manualmente, dei comandi al manubrio più intuitivi e pratici da utilizzare e grazie alla nuova strumentazione TFT da 5 pollici.

Sul fronte tecnico, invece il motore bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, guadagna l'omologazione Euro 5+ e una nuova distribuzione a fasatura variabile che permette di aumentare le prestazioni su tutto l'arco di erogazione.

Dal 2024, poi, Moto Guzzi V85 diventa una famiglia, con tre differenti interpretazioni per altrettante necessità di mobilità. Se V85 Strada è la versione più essenziale e orientata all'uso quotidiano, V85 TT si distingue per le ruote a raggi tubeless con pneumatici on-off e per i 4 Riding Mode (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road). V85 TT Travel è poi la versione top di gamma con un allestimento dedicato al turismo.

Le novità presentate ad Eicma riguardano anche Vespa Primavera e Vespa Sprint, rappresentanti dell'anima più giovane e metropolitana di Vespa, oggi completamente rinnovate. Sia la Primavera che la Sprint, ora Sprint S, ricevono un importante aggiornamento di stile e un upgrade nella dotazione tecnica che le mantiene all'avanguardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA