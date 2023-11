Eicma: per due ruote a motore nel 2023 crescita del +16,9%

Con ottobre, ultimo dato mensile disponibile, il mercato delle due ruote a motore nel 2023 ha raggiunto complessivamente quota 311.079 veicoli immatricolati, pari a una crescita del 16,95% su un già buono 2022. Per la prima volta dal 2011 viene superata la soglia dei 300mila veicoli messi su strada nel consuntivo dell'anno.

Sono alcuni dati del mercato delle due ruote diffusi nel giorno di inaugurazione della 80Ma edizione di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che si tiene fino al 12 novembre alla Fiera di Milano Rho. In prima posizione ci sono gli scooter con 160.559 unità (+22,89%); seguono le moto con 133.666 veicoli targati e una crescita del 14,81%, mentre rimangono in territorio negativo i ciclomotori che cedono il 10,92%, pari a 16.854 unità.

Sul fronte del mercato dell'elettrico la situazione è più difficile con il consuntivo di ottobre che si ferma a 753 unità vendute, corrispondenti a un - 44,30% sul 2022. Negativi, quindi, tutti i segmenti: in particolare quello degli scooter che chiudono il mese con 382 mezzi immatricolati e una flessione del 55,48%. Resta negativo anche il cumulato annuo, con un 2023 che segna ad oggi un calo del 21,43% e 11.083 veicoli messi in strada. Il mercato delle bici in Italia nel 2022 (ultimo dato disponibile) ha fatto segnare un -10% sull'anno precedente.

Le stime delle vendite di Confindustria Ancma hanno tuttavia descritto un'Italia che sceglie la bici e sale ancora in sella dopo due anni di boom. Sono state infatti oltre 1,7 milioni (1.772.000) le biciclette vendute nel 2022, con le eBike che, grazie a 337.000 pezzi, volano a +14% (+72% dal 2019) e le bici muscolari che registrano 1.435.000 acquisti, fermandosi a -15%.





