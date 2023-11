Eicma: Magri,fiducia in governo su nuovo codice della strada

"Al governo non chiediamo soldi stiamo collaborando bene a livello di nuovo codice della strada, è una collaborazione importante e abbiamo presentato una serie di proposte al ministri Salvini che ci ha rassicurato su alcuni punti importanti". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che si apre alla Fiera di Milano a Rho, e presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) Paolo Magri, nel corso dell'evento di apertura parlando della definizione del nuovo codice della strada.

"C'è una sensazione di fiducia e tranquillità per lo sviluppo di questo codice della strada - ha proseguito -. Quella delle due ruote per i suoi numeri è un'industria che merita attenzione. La sintonia con il governo sembra essere assoluta, vedremo i fatti ma ci rassicura molto".



