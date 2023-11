Ducati celebra la 916 con Panigale V4 Sp2 30° Anniversario

Un modello in serie limitata e numerata per Ducati, che celebra i primi trent'anni della 916 con la Panigale V4 Sp2 30° Anniversario 916, svelata oggi, nella giornata di apertura di Eicma 2023, con l'ultimo episodio della Ducati World Première.





Con una produzione limitata a 500 unità, la nuova arrivata della casa di Borgo Panigale è l'omaggio Ducati a una moto che ha rappresentato una pietra miliare nella storia del marchio, tra design e competizioni, esposta anche al MoMA di New York e che ancora oggi, a 30 anni di distanza, è considerata tra i simboli della bellezza applicata alle due ruote.

La Ducati 916 è la moto da cui nasce il Dna del design di tutte le sportive Ducati, riproposto in chiave attuale sulla Panigale Anniversario. I geni della 916 si ritrovano nella massa concentrata sull'anteriore, nella sinuosa vista dall'alto e in elementi come il proiettore, le prese d'aria, la V del cupolino, il serbatoio a diamante, la coda corta e il monobraccio.

Sulla Panigale Anniversario, il tributo alla 916 viene celebrato con una livrea, realizzata dal Centro Stile Ducati, che rende omaggio alla grafica racing della storia sportiva Ducati, quella della moto vincitrice del campionato mondiale Superbike con Carl Fogarty nel 1999.

Il tricolore sul cupolino, i portanumero bianchi e il numero 1 sono stati ripresi e rivisitati in chiave moderna, mentre la porzione nera della semicarena superiore richiama i convogliatori d'aria della 916. La vasca inferiore, anch'essa nera, è un forte richiamo al mondo racing. Sulla cover del serbatoio, poi, è presente l'alloro, in colore oro come sulla 916. Il logo sulla carena, che sulla prima 916 era in argento e oro, qui viene rivisitato ed attualizzato, quasi con un effetto 3D.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 è proposta nella sola configurazione monoposto ed è arricchita dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello e del numero progressivo.

L'equipaggiamento tecnico unisce a specifiche come il tappo per serbatoio racing in alluminio lavorato dal pieno, i condotti dell'aria per il raffreddamento dei freni anteriori, il paracalore dello scarico, le ali con disegno a doppio profilo e il parafango anteriore in fibra di carbonio.

Nel corso dell'evento ad Eicma 2023, Ducati ha anche annunciato ufficialmente le date del World Ducati Week 2024.

L'appuntamento, per tutti gli appassionati, è fissato per il weekend dal 26 al 28 luglio, come sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA