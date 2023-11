Con Eicma le Olimpiadi delle due ruote in scena a Milano

Le Olimpiadi delle due ruote si tengono a Milano con la 80esima edizione di Eicma, il salone internazionale dedicato alle due ruote che è stato inaugurato alla alla Fiera di Milano Rho, fino al 12 novembre. Sono oltre 2mila i brand presenti in questa edizione, oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall'estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022." Dati da olimpiade, un'olimpiade della passione e della mobilità su due ruote che, a differenza dei giochi olimpici, si celebra ogni anno", ha commentato il presidente di Eicma Pietro Meda durante l'evento inaugurale a cui ha partecipato anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha posto l'accento sulla sicurezza per chi guida le due ruote.

"Per me è un onore da milanese e da ministro inaugurare la più importante fiera del mondo per le bici e per le moto - ha commentato Salvini -, l'obiettivo è quello di aiutare le imprese italiane a crescere ancora ma il mio dovere è mettere in sicurezza la vita dei ciclisti, dei moto-scooteristi e dei motociclisti e nel nuovo codice della strada prevediamo sanzioni più severe per chi sbaglia. E soprattutto guardrail salvavita sempre più presenti per salvare le vite dei motociclisti".

Dopo la due giorni business, da giovedì 9 a 12 novembre Eicma aprirà al pubblico con un palinsesto di contenuti speciali. Gli organizzatori sono positivi e pensano di superare i numeri dello scorso anno visto che le prevendite sono già buone. Tra le novità di quest'anno l'area Yum, uno spazio dedicato alla mobilità urbana e alla start-up più innovative del settore, c'è poi Eicma Esports Arena, che debutta in fiera portando per la prima volta il mondo del gaming nelle kermesse meneghina, per coinvolgere i giovanissimi. Immancabile, infine, lo spettacolo offerto nell'aera esterna MotoLive.



