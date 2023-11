Un fine settimana all'insegna di nuova Bmw R 1300 Gs

Dopo un fine settimana di 'porte aperte' nelle concessionarie, la Bmw R 1300 Gs arriva ufficialmente nella rete vendita di Bmw Motorrad Italia. Durante lo scorso weekend, presso i concessionari di Bmw Motorrad, la nuova arrivata della casa dell'Elica ha fatto infatti il suo debutto.

La rete di vendita è stata messa a disposizione di tutti gli appassionati per mostrare la nuova moto e raccontare tutte le caratteristiche e la tecnologia della nuova Gs, che segna un netto salto generazionale in avanti per il modello. La nuova R 1300 Gs, infatti, con le sue prestazioni, i suoi contenuti tecnologici e il suo equilibrio, punta a portare avanti il successo del modello di punta di casa Bmw-Motorrad.

Fino a questa sera, poi, le quattro versioni della Bmw R 1300 Gs sono esposte anche nel cuore di Milano, presso la House of Bmw in via Monte Napoleone 12, dove è possibile osservarla dal vivo ma anche prenotare una prova su strada presso il concessionario di fiducia, oltre a confrontarsi con personale qualificato pronto a spiegare questo nuovo prodotto e i suoi contenuti tecnologici.



