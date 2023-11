La versione Sp di Yamaha Mt-09 è votata alla pista

Se per il 2024 il modello Mt-09 di Yamaha si presenta dotato di nuove modalità Yamaha Ride Control (Yrc) che consentono ai piloti di massimizzare le prestazioni del motore Cp3 da 890 cc, scegliendo tra le modalità Sport, Street e Rain, la versione Sp prevede l'aggiunta delle modalità Track.

La modalità è quella che permette al pilota di personalizzare quattro modelli in più per adattarsi a determinate situazioni nel circuito o in condizioni particolari.

Le singole modalità Track consentono setting più sosticati e specici, compresa la possibilità di scegliere tra due funzioni di gestione del freno motore e la possibilità di modicare il livello del controllo freni.

Inoltre, i piloti hanno anche la possibilità di togliere l'Abs al posteriore per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista. Ogni modalità può essere modicata e impostata direttamente nel menu del quadro strumenti o utilizzando l'app MyRide gratuita su smartphone, prima di essere trasmessa alla Mt-09 Sp, dove i piloti possono passare da una modalità all'altra senza alcuno sforzo utilizzando le nuove funzioni per la strumentazione.

L 'esperienza di guida in pista è ulteriormente esaltata dall'esclusivo tema Track Sp per il nuovo display Tft da 5" a colori della Mt-09 Sp, che offre informazioni come il cronometro e altri dettagli incentrati sulla pista.



