Bosch a Eicma 2023, innovazione per sicurezza e confort

Quelle che potranno essere scoperte dal 9 al 12 novembre presso lo stand B54, padiglione 18 di Rho-FieraMilano durante l'edizione 2023 di Eicma sono le soluzioni che Bosch ha studiato e realizzato per le moto di oggi e di domani.

Innovativi componenti high tech per i motori tradizionali e per i sistemi di propulsione elettrica, ma anche soluzioni per la sicurezza, per il confort di guida e per la connettività.

Sviluppate dagli esperti motociclisti di Bosch per i motociclisti esperti (e non) queste novità potranno contribuire in tempi brevi a rendere l'uso delle due ruote più appagante, più rilassato, più sicuro, più rispettoso dell'ambiente e perfino più divertente.

E' il caso dei display che Bosch produce per ogni applicazione, consentendo ai motociclisti di controllare informazioni e indicazioni sulla velocità senza distogliere l'attenzione dalla strada. Debutterà da Eicma il Tft Cluster 5 pollici, che permette di avere disposizione tutte le informazioni in un colpo d'occhio.

L'Integrated Connectivity Cluster (Icc) di Bosch, disponibile in varie dimensioni, aggiunge le funzioni di connettività al cluster Tft evitando, come in passato, di dover utilizzare un secondo display per la navigazione.

La soluzione di Bosch è integrata: collegando lo smartphone all'Icc, i motociclisti possono accedere al navigatore, ascoltare musica e telefonare. E nella versione da circa 10 pollici consente la divisione dello schermo per poter visualizzare contemporaneamente dati e indicazioni stradali. Bosch, principale fornitore di sistemi per la sicurezza dei veicoli a due ruote a livello globale, dopo aver reso le moto molto più sicure grazie all'Abs e all'Msc (Motorcycle Stability Control). Oggi l'azienda compie un passo avanti proponendo un Msc adatto anche alle due ruote più piccole utilizzando una variante Abs più compatta, combinata con l'unità 6D e un sensore 3D, in modo da offrire un sistema ideale per il segmento entry-level.

Se Msc, Abs e Imu sono a bordo, è possibile aggiungere funzioni e applicazioni supplementari, senza altro hardware. E' il caso della funzione Hill Hold Control per moto da turismo di grandi dimensioni, Abs per off-road e freno integrale stabilizzato in curva per strada e pista. Di grande importanza per migliorare la sicurezza le soluzioni Bosch per sistemi di assistenza basati su radar che - secondo ricerche - potrebbero evitare un incidente motociclistico su sette.

Questi Adas sono in fase di ulteriore miglioramento grazie ai sensori radar Bosch di nuova generazione specifici per le due ruote. Il raggio d'azione è di 210 metri, fino a 50 metri in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, l'angolo di apertura orizzontale più ampio di 15 gradi, migliora la precisione di rilevamento degli oggetti.

