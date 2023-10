Suzuki ad Eicma con tutte le novità a due ruote

Tutte le novità a due ruote e la gamma di moto Suzuki 2024 saranno in scena ad Eicma. La casa giapponese sarà infatti presente all'ottantesima edizione del Salone del Ciclo e Motociclo, nel padiglione 22, stand A10, da giovedì 9 a domenica 12 novembre.

Suzuki allestirà sullo stand l'intera gamma e le regine incontrastate saranno le novità che verranno svelate in anteprima mondiale proprio in fiera, il 7 novembre.

Il pubblico potrà osservare non solo le novità ma anche la gamma 2024. Lo stand è suddiviso in aree tematiche, tra cui una zona dedicata alla Hayabusa con i nuovi colori 2024, alla famiglia delle stradali, agli scooter e agli enduro tourer.

Nell'area enduro tourer debutta in anteprima nazionale la nuova V-Strom 800Se, che, equipaggiata con ruote in lega da 17 al posteriore e 19 pollici all'anteriore, combina performance, comfort e maneggevolezza. Accanto ai modelli che comporranno il listino del prossimo anno, Suzuki porterà sotto i riflettori di Eicma 2023 anche le moto che oggi rappresentano la massima espressione della sua tradizione sportiva.

Nell'area racing, gli appassionati troveranno la Gsx-R1000 Sert, impiegata nell'Endurance World Championship e la Rm-Z450 di Ken Roczen, che corre nel campionato Ama Supercross. La Casa di Hamamatsu proporrà anche il suo merchandise attraverso l'e-shop. Gli amanti del marchio Suzuki potranno ordinare in fiera gli articoli preferiti utilizzando il QR code.



