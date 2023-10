Motorcycle Stability Control Bosch decisivo per la sicurezza

Sicurezza e attenzione alle esigenze dei motociclisti e della mobilità al centro della presenza di Bosch alla edizione 2023 di a Eicma Milano. Da sempre in primo piano nel miglioramento tecnologico delle due ruote, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi sta rapidamente allargando le possibilità di applicazione dei suoi sistemi Motorcycle Stability Control (Msc) per aiutare i motociclisti a superare i problemi di stabilità che si possono incontrare nelle fasi di frenata e accelerazione.

L'Msc di Bosch abbina un Abs per motocicli a un'unità di misura inerziale (Imu) in 3D o 6D creando una sorta di Esp per i motoveicoli. Il sistema, già disponibile per le fasce media e alta, ora si sta facendo strada in tutti i segmenti di motocicli.

L'indiana TVS Motor Company, leader mondiale nella produzione di veicoli a due e tre ruote, installerà l'Msc di Bosch sulla nuova TVS Apache RTR 310, utilizzando l'Imu e Abs 10 caratterizzato un alloggiamento più piccolo e leggero, adatto alle moto dei mercati emergenti.

Ora l'Msc è disponibile per una gamma più ampia di segmenti di mercato - sottolinea una nota di Bosch - così da rendere più sicura la guida di un crescente numero di moto e in particolare in India, Cina e nella regione Asean.

"Bosch è tra i pionieri della sicurezza per i motocicli - ha dichiarato Geoff Liersch, responsabile della divisione two-wheeler & powersports di Bosch - visto che abbiamo introdotto l'Abs per le moto oltre 25 anni fa, rendendo le strade più sicure. Dieci anni è stato aggiunto l'Msc. Oggi siamo in grado di dotare i veicoli a due ruote di sistemi di assistenza basati su radar".

"Nel caso dell'Msc, abbiamo sviluppato il sistema in modo che possa essere installato anche sui modelli di dimensioni più piccole, molto diffusi nei mercati emergenti, rendendolo disponibile a un'utenza molto più ampia. Insieme a TVS Motor Company, uno dei maggiori produttori mondiali di motocicli, oggi abbiamo la possibilità di rendere più sicura la loro nuova moto di punta".

Con questa applicazione Bosch realizza un nuovo importante miglioramento della sicurezza, visto che un sistema di controllo della stabilità con Imu a 6D viene installato , per la prima volta al mondo su una moto di cilindrata inferiore a 400 cc.

"Intendiamo offrire un'esperienza di guida senza eguali offrendo ai nostri clienti sensazioni di sicurezza, comfort e godibilità", ha dichiarato Vimal Sumbly, head business premium di TVS Motor Company.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA