La Next-Gen Freedom di Scrambler Ducati arriva a Tokyo

La 'Next-Gen Freedom' di Scrambler Ducati è arrivata fino a Tokyo. Con un evento all'insegna dello spettacolo e del divertimento, ospiti e la cornice della Red Tokyo Tower, la gamma Scrubler della casa di Borgo Panigale si è presentata agli appassionati in occasione dell'arrivo dei modelli Icon, Full Throttle e Nightshift nelle concessionarie giapponesi.

L'evento di Tokyo rappresenta l'ultimo capitolo in ordine di tempo con le tappe del Next-Gen Tour in diversi angoli del pianeta, attraverso eventi dal Messico alla Thailandia, fino all'India e all'Australia, per toccare da vicino le novità proposte dalla nuova generazione Scrambler Ducati.

Il lancio della 'Next-Gen Freedom' in Giappone è avvenuto attraverso un'autentica festa, alla quale hanno preso parte circa 200 persone. La serata ha preso il via con una presentazione tecnica di Rocco Canosa (head of Scrambler Ducati), che ha raccontato al pubblico l'evoluzione del prodotto Scrambler.

La nuova generazione propone tre versioni, ovvero Icon, Full Throttle e Nightshift, ciascuna con uno stile differente ma accomunate da elementi caratterizzanti come il peso contenuto, la posizione di guida rilassata e il piacere di guida sia nei tragitti urbani che nelle gite fuori porta.

Il motore Desmodue è stato modernizzato nei contenuti, ha un peso ridotto di circa 2,5 kg rispetto alla precedente versione ed è stato ora equipaggiato con una nuova frizione a otto dischi, più morbida nell'azionamento. La frizione è anche più compatta, permettendo così di ridurre l'ingombro laterale del relativo coperchio e offrendo più spazio al piede del pilota.

Il nuovo serbatoio è l'elemento che esprime al meglio il concetto di personalizzazione di Scrambler. La porzione colorata del modello Icon è infatti una cover che può essere sostituita per adattarsi a tutti i gusti, con grande facilità. Scrambler Ducati propone ben nove colorazioni, tra '62 Yellow, Thrilling Black, Ducati Red, Storm Green, Rio Celeste, Orange Tangerine, Jade Green, Sparking Blue e Velvet Red.

Durante la serata di Tokyo è stato svelato un kit di cover in edizione limitata (10 unità solo per il mercato giapponese), realizzato dal collettivo artistico Google Choki Par, che si è occupato anche di tutto il design visivo dell'evento.



