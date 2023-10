S1000 XR e M1000 XR sono le novità Bmw-Motorrad

Novità in casa Bmw-Motorrad con le nuove arrivate in famiglia: S 1000 Xr e M1000 Xr.





La nuova S 1000 Xr è una versione migliorata della moto sportiva di successo per le lunghe distanze e già pluripremiata nei test. L'aumento della potenza del motore, il miglioramento dell'ergonomia, le rifiniture del design e l'ampliamento della dotazione di serie definiscono gli aggiornamenti del modello. Il motore a 4 cilindri in linea è stato rielaborato e offre ora prestazioni ancora più sportive, con una geometria ottimizzata dei canali di aspirazione e una potenza di 125 kW (170 CV). Il cuore della nuova S 1000 Xr è sempre il motore a 4 cilindri in linea che condivide con la S 1000 Rr, capace di garantire un'erogazione di coppia fluida e potente e una caratteristica di potenza armoniosa che contribuisce alla guidabilità. Rispetto al modello precedente, la potenza del motore è stata aumentata di 4 kW (5 Cv), arrivando a 125 kW (170 CV) a un regime nominale invariato di 11.000 giri/min. I motivi principali dell'aumento delle prestazioni sono una geometria ottimizzata dei canali di aspirazione e una mappatura personalizzata. La coppia massima generata è ancora di 114 Nm a 9.250 giri/min.

La nuova Bmw M 1000 Xr è invece la moto sportiva per le lunghe distanze progettata per soddisfare le esigenze più elevate, dalla guida dinamica sulle strade di campagna al touring a lungo raggio e al racing sulla distanza. "La M Xr - ha dichiarato Dominik Blass, product manager della M 1000 Xr - è il terzo modello M di Bmw Motorrad. Basata sulle attuali S 1000 Xr e S 1000 Rr, è stata messa a punto per soddisfare i requisiti specifici di una moto sportiva a lunga percorrenza. La dinamica di guida parla da sé, sia sulle strade di campagna che sui circuiti di gara e nei viaggi a lunga distanza".

Con una potenza del motore di 148 kW (201 Cv), un peso a vuoto di soli 223 kg e una tecnologia delle sospensioni e dell'aerodinamica progettata in egual misura per l'uso su strada ad alte prestazioni, per i lunghi viaggi e per i giri veloci in pista, la nuova M Xr, offre dimensioni di guida dinamiche finora riservate alle superbike purosangue.

