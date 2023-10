La Ducati Multistrada più sportiva di tutte è V4 RS

La Multistrada di casa Ducati più sportiva di sempre è la nuova V4 Rs. Il modello è quello che è stato svelato con il quarto episodio della Ducati World Première web series 2024, ovvero gli appuntamenti online con i quali Ducati presenta le novità per il prossimo anno.





Prodotta in serie numerata, la Multistrada V4 RS è l'ultima nata della famiglia, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario, ed è equipaggiata col motore Desmosedici Stradale, derivato da quello della Panigale V4, grazie al quale la Multistrada V4 RS offre prestazioni da vera sportiva.

Le sensazioni in chiave prestazioni cominciano già dal suono del Desmosedici Stradale con frizione a secco e silenziatore Akrapovič, che garantiscono alla nuova Multistrada un erogazione grintosa. La ciclistica della Multistrada più sportiva della famiglia punta invece sulle sospensioni Öhlins, sul forcellone monobraccio in alluminio e sui cerchi forgiati.

In quanto a design, i dettagli tecnici e stilistici che la rendono una moto unica nella personalità sono invece il logo Rs, vero e proprio elemento caratterizzante del modello e disegnato appositamente dal Centro Stile di casa Ducati. Lo si trova riportato nella livrea, sulla chiave e nella grafica del cruscotto. Il codino snello e filante, poi, è stato disegnato esclusivamente per questa moto.

Sulla Multistrada V4 RS ogni componente, dal pacchetto elettronico dotato di tecnologia radar, al leggerissimo telaietto posteriore in titanio, è stato scelto con il solo obiettivo di creare la moto da turismo più sportiva di sempre.

Le scelte tecniche riprendono molte tecnologie utilizzate nelle corse e tipiche delle supersportive di Borgo Panigale.

Anche il nome Rs punta al cuore di chi ama le moto sportive, richiamando un'altra moto della storia Ducati come il Monster S4 Rs, ovvero un altro modello storico della casa di Borgo Panigale, nata secondo gli stessi principi.

Sulla Multistrada V4 Rs non manca poi nemmeno un avanzato e sofisticato pacchetto elettronico, che comprende, tra gli altri, la tecnologia radar di serie sia all'anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del Cruise Control Adattivo e del Blind Spot Detection.

Sulla V4 Rs viene poi introdotto per la prima volta nella famiglia Multistrada il Power Mode Full, associato al Riding Mode Race, contraddistinto da una bandierina a scacchi sopra il nome e che eroga la massima potenza in tutte le marce, con una risposta pronta dell'acceleratore.

La ciclistica della Multistrada V4 RS è invece sviluppata attorno alla ruota anteriore da 17", che assicura grande precisione e reattività nella guida sportiva. Questa scelta ha portato alla scelta di un telaio monoscocca in alluminio differente da Multistrada V4 S e Rally per ottenere un'inclinazione del cannotto di sterzo differente, in funzione della maggior sportività della moto e in modo analogo a quanto già fatto sulla V4 Pikes Peak.

La moto sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di gennaio 2024 in un unico allestimento, che prevede radar anteriore e posteriore di serie nella livrea Iceberg White.



