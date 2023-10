Spazio all'esclusività sportiva alla Ducati World Première

Prosegue il calendario di eventi digitali in cartellone per la Ducati World Première web series 2024, che per il suo quarto episodio vedrà come protagonista una moto che esprime al massimo l'esclusività sportiva propria della casa di Borgo Panigale.

Le informazioni sul modello, anticipate da Ducati, parlano di una moto senza compromessi, caratterizzata da materiali pregiati e scelte tecniche derivate dalle competizioni.

Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati giovedì 19 ottobre alle ore 16 su Ducati.com, sul canale YouTube di Ducati e su Ansa Motori.

