Nolan punta al futuro fra storia di successi e innovazione

Un marchio che punta a proseguire una storia di successi, quello di Nolan che scommette ancora su qualità, eleganza e cura dei dettagli. In vista del 2024, la casa bergamasca di Brembate di Sopra, ha presentato la sua strategia fatta di novità in termini di prodotto e organizzazione.

Dal 2024, infatti, si parlerà solo ed esclusivamente del brand Nolan, che si rivolgerà alla gamma in policarbonato a quella in fibra da ora identificata con la firma Xseries.

Il rafforzamento del marchio sarà abbinato ad una nuova gamma premium in tutti i segmenti che viene identificata da un nuovo unico nome. ma che rispecchia al 100% i contenuti tecnologici di Nolan. Sono ben quattro le novità che Nolan presenta per la stagione 2024, nei segmenti racing/sportivo, touring e sport-touring, oltre a nuove colorazioni e grafiche nella collezione attuale.

Nolan ha presentato per la stagione 2024 X-804 Rr Ultra Carbon: nato dall'eredità dell'X-803, è in carbonio e punta a stabilire nuovi standard nelle prestazioni dei caschi dedicati al mondo racing. Progettato per motociclisti che cercano sicurezza, massimo comfort, leggerezza e finezza aerodinamica, il suo design è elegante ma anche aggressivo, in grado di attirare l'attenzione in pista ma anche sulla strada. X-804 è la punta di diamante della linea di caschi Nolan in fibra, da oggi connotati dalla firma Xseries.

Per la nuova stagione arriva anche N120-1, ovvero il primo flip-back realizzato da Nolan. Questo nuovo modello è un casco modulare che combina l'essenza sportiva e quella touring. Un casco permette di sperimentare la libertà e il comfort di un casco flip-back, senza compromettere le prestazioni e la protezione garantite da un modello integrale.

Non poteva mancare, tra le novità di casa Nolan, un casco modulare che per il 2024 prende la forma del nuovo N100-6. Il modello flip-up in policarbonato, oltre a sviluppare le caratteristiche tecniche del predecessore (N100-5), mostra un'anima sportiva e finiture ancora più raffinate.

N60-6 Sport è invece l'evoluzione del casco integrale in policarbonato N60-6, arricchito da un ampio spoiler posteriore.

Perfetto per coloro che cercano l'originalità, a partire dal design di ispirazione sportiva, dalla scelta delle grafiche e delle colorazioni. La sua ampia visiera panoramica, l'evoluto sistema di ventilazione e l'imbottitura interna rimovibile e lavabile lo adatto per ogni utilizzo.

Nolangroup ha poi scelto come ambassador il pilota Casey Stoner: per oltre 20 anni ha corso sulle piste di tutto il mondo, conquistando 2 titoli mondiali e oggi torna a testimoniare la propria esperienza con il marchio italiano che lo ha supportato per tanti anni.

Casey Stoner collaborerà con Nolangroup anche nello sviluppo di nuovi caschi, mettendo a disposizione del Gruppo la sua grande esperienza. Un legame importante tra il brand e l'ex-pilota, tanto che il casco Replica di Stoner rappresenta ancora oggi la grafica più ricercata all'interno dell'ampia proposta Nolan.

