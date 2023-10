La rivoluzione in moto di Honda si chiama E-Clutch

Honda fa la rivoluzione con la frizione elettronica automatica. Honda Motor ha infatti svelato i dettagli del primo sistema al mondo di controllo automatico della frizione di una moto, chiamato Honda E-Clutch. L’innovativo sistema permette facili partenze da fermo e fluidi cambi marcia senza la necessità, da parte del pilota, di azionare la leva della frizione.

Honda E-Clutch usa la tecnologia del controllo elettronico per azionare la frizione nel più fluido ed efficiente dei modi, tale da massimizzare prestazioni, divertimento e facilità di guida, soprattutto nelle situazioni in cui le forze meccaniche in gioco ne rendono difficile l’azionamento manuale da parte del pilota, come partenze, cambi marcia, scalate e stop.

Per venire incontro alle esigenze di piloti con qualsiasi livello di esperienza, la E-Clutch può essere azionata come una frizione convenzionale, ovvero usando la tradizionale leva al manubrio, anche mentre la stessa è controllata elettronicamente. Il sistema è stato infatti appositamente progettato per assecondare utenti con diversi livelli di capacità ed esperienza, permettendo a tutti di concentrarsi sul divertimento e sul piacere di guida. Essendo una soluzione tecnica leggera e compatta che non stravolge l’architettura dei motori su cui viene montata, Honda prevede di equipaggiare prossimamente con la E-Clutch diversi modelli della sua gamma di moto con cambio manuale.

