Ducati arricchisce la sua Borgo Panigale Experience

Si arricchisce l'offerta Ducati per la sua Borgo Panigale Experience, il percorso creato per tutti gli appassionati che desiderano immergersi nell'universo Ducati esplorando i 97 anni di storia del marchio, il suo presente ma anche il suo futuro.

La Borgo Panigale Experience prevede l'ingresso al Museo Ducati, dove sono esposte le moto che hanno fatto la storia dell'azienda, oltre alla visita guidata alla fabbrica, che permette agli appassionati di camminare tra le linee di produzione e osservare come nascono, passo dopo passo, le moto destinate in produzione.

Da ottobre, la visita alla fabbrica comprende anche il nuovo edificio 'Finitura e Delibera Estetica' , dove i visitatori potranno scoprire l'ultima fase del ciclo produttivo che consiste nella vestizione finale della moto, affrontata da Ducati con un approccio sartoriale. È in questo step che vengono assemblate parti come le carenature e le cover. In ultimo, ogni moto viene attentamente ispezionata per assicurarsi che sia perfetta dal punto di vista estetico, con l'obiettivo di garantire i più alti standard qualitativi.

Il nuovo edificio è stato inaugurato nel dicembre del 2022 e copre una superficie totale di 4.400 metri quadrati. Lo stabile è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. E' infatti classificato come Nzeb, ovvero 'Nearly Zero Energy Building', indicando un consumo energetico quasi nullo e l'alimentazione energetica principalmente da fonti rinnovabili.

Inoltre, grazie al successo dei Discovery Tour in compagnia del curatore del Museo Ducati Livio Lodi, esperto e appassionato di storia, la casa motociclistica ha deciso di ampliarne ulteriormente gli appuntamenti a calendario. Nel corso di questa esperienza, i partecipanti verranno accompagnati in un viaggio attraverso le sale che custodiscono l'eredità del marchio Ducati.

Le nuove date per visitare il Museo Ducati in compagnia del curatore e delle sue narrazioni sono state fissate per il 21 ottobre, 18 novembre e 2 dicembre. Per ciascuna di queste giornate è previsto un tour in lingua inglese e uno in lingua italiana.



