Roadtec 02 è nuovo pneumatico sport-tourer di Metzeler

Si chiama Roadtec 02 il nuovo pneumatico sport touring di Metzeler, che sta terminando le fasi finali di sviluppo e di test, in vista della disponibilità per la vendita al pubblico prevista a partire da gennaio 2024.

Rispetto al predecessore Roadtec 01, il nuovo arrivato migliora le prestazioni dinamiche, a cominciare dalla maneggevolezza e dal comportamento su bagnato, utilizzando anche un'elevata percentuale di materiali di origine naturale, tra materiali interamente o parzialmente derivati da biomassa o riciclati.

Il segmento di appartenenza di Roadtec 02 è quello sport-touring, ovvero quello proprio dei pneumatici per uso misto sportivo e turistico. Con questo prodotto, però, Metzeler punta ad alzare ulteriormente l'asticella della sportività andando di fatto a creare un pneumatico 'Super sport touring', in grado di vantare le caratteristiche tipiche di una gomma da turismo, come chilometraggio elevato e ottimo grip sul bagnato, unite a molte di quelle più proprie di pneumatici supersportivi.

Roadtec 02 è destinato ai possessori di moto stradali di grossa cilindrata come naked, crossover, sport tourer e tourer, che vengono usate per viaggiare, sia che si tratti di una semplice gita fuori porta con naked sia nel caso di lunghi viaggi con le altre tipologie di moto.

"Roadtec 02 - ha commentato Francesco Pietrangeli, direttore marketing Metzeler - sarà un grande rappresentante dei valori di marca del brand. Per noi il viaggio è la quint'essenza del motociclismo inteso come stile di vita. Ci rivolgiamo al motociclista che va in moto sempre e comunque, anche se piove e fa freddo, come a quello affamato di avventura ed esperienze da raccontare".

