Un'ibrida per Kawasaki è la rivoluzione firmata Ninja

E se il futuro della passione motociclistica prendesse anche la strada dei motori ibridi? La scommessa è quella che Kawasaki è pronta a mettere sul piatto del futuro della due ruote, con la sua Ninja 7 Hibrid, ovvero una Ninja a tutti gli effetti e secondo lo stile del marchio giapponese, ma con una tecnologia ibrida sotto la sella.

Dopo aver presentato di recente le nuove moto elettriche, guidabili con patente A1, Kawasaki ha infatti deciso di compiere un ulteriore passo in direzione di una visione a lungo termine della carbon neutrality, questa volta con l'introduzione della prima moto ibrida al mondo prodotta in serie e i cui primi esemplari saranno disponibili all'inizio del 2024.

Alla base della Ninja 7 Hybrid ci sono un nuovo motore bicilindrico parallelo da 451 cc, a quattro tempi e raffreddato a liquido, con cambio clutchless manuale o automatico e un motore elettrico alimentato a batteria, per una tecnologia inedita su una due ruote.

Le prestazioni complessive, secondo quanto dichiarato dalla casa giapponese, sono assimilabili a modelli tra i 650 cc e 700 cc, con però un'accelerazione istantanea in partenza da fermo paragonabile a quella di una supersport 1000 cc, grazie alla funzione e-boost di Kawasaki. Il consumo di carburante dichiarato, invece, è pari a quello di una 250 cc.

Tre, invece, sono le modalità di guida previste, ovvero Sport-Hybrid, Eco Hybrid, ed Ev2, ciascuna con un diverso approccio alla guida, per adattarsi a una vasta gamma di situazioni.

Per quanto riguarda il design, la Ninja 7 Hybrid si distingue per un'esclusiva colorazione, con la parte bassa della carena verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera, destinata, come le sue innovazioni tecnologiche, a far spiccare la nuova moto e la sua innovativa tecnologia.







