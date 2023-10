Markus Flasch nuovo responsabile mondo di Bmw Motorrad

Cambio al vertice di Bmw Motorrad: dal primo novembre 2023 Markus Flasch sostituirà Markus Schramm nella posizione di vertice della Casa motociclistica tedesca.

Flasch, nel Gruppo dell'Elica dal 2015, arriva a questo nuovo ruolo di responsabilità dopo una carriera interna di successo che dal novembre 2021 lo ha visto responsabile della linea prodotto Bmw auto di media e alta gamma oltre che del marchio Rolls-Royce. In precedenza, dal 2011 al 2015, era stato in Magna, con un incarico di vicepresidenza per lo sviluppo e la qualità.

Il manager, che nel 2003 ha conseguito un master in ingegneria dell'automobile presso l'Università Joanneum di Graz, è da sempre un amante delle due ruote: succede a Schramm che dopo 32 anni in Bmw di affermazioni e traguardi personali e aziendali, ha deciso di andare in pensione.

"Da motociclista appassionato - ha commentato Flasch all' annuncio del nuovo incarico - sarò lieto di costruire sui grandi successi di Bmw Motorrad ottenuti finora e, insieme al team altamente motivato, di fare tutto il possibile per guidare il nostro affascinante marchio verso un futuro di successo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA