La nuova Suzuki V-Strom 800Se è 'Street Explorer'

Dopo vent'anni di successi, la Suzuki V-Strom torna a rinnovarsi e prende le forme della nuova 800Se. Sulla scia dei risultati ottenuti nell'arco di due decenni nel settore delle sport adventure tourer, la casa giapponese evolve ulteriormente il pacchetto tecnico in chiave più stradale e punta su cerchi in lega, ruota anteriore da 19 pollici e quote ciclistiche specifiche, tra comfort, piacere di guida e praticità.

Obiettivo dichiarato per la V-Strom 800 Se, quello di eccellere sia nel turismo a lungo raggio, anche con passeggero e a pieno carico, sia nei tragitti quotidiani in ambito urbano, grazie anche agli avanzati sistemi elettronici che supportano il pilota in molte situazioni di guida e a una dotazione di serie di prim’ordine. A sottolineare le novità ci pensa poi anche il nuovo colore Verde Lisbona. Il nome della nuova 800Se, ovvero Street Explorer, strizza da subito l'occhio alla visione dell'utilizzo poliedrico su strada e terreni compatti della nuova arrivata.

Il principale elemento distintivo della V-Strom 800Se sono le ruote in lega leggera. Quella anteriore ha un diametro di 19 pollici e quella posteriore di 17 ed entrambe montano pneumatici tubeless progettati ad da Dunlop per questa moto. L'adozione del nuovo assetto si traduce anche nella posizione della sella, ora bassa e pensata per essere comoda. La V-Strom 800Se ha infatti la seduta alta 825 mm, misura che consente a chiunque di poggiare bene i piedi a terra e di mantenere una corretta angolazione delle ginocchia anche nei lunghi trasferimenti autostradali. Se la guida risulta poco affaticante il merito va anche alla protezione aerodinamica offerta dal parabrezza alto.

La sua forma particolare è stata a lungo testata e affinata nella galleria del vento per deviare i flussi d’aria lontano dal busto del pilota. Il manubrio, invece, prevede comandi dal funzionamento intuitivo e semplici da utilizzare anche indossando guanti pesanti. La strumentazione conta su un display multifunzione Tft Lcd a colori da 5 pollici che rende chiaramente leggibili tutte le informazioni, grazie anche alla doppia modalità di visualizzazione, diurna e notturna. Il cuore pulsante della nuova V-Strom è sempre il motore bicilindrico parallelo da 776 cc.

La potenza e la coppia massime sono nell’ordine di 84,3 Cv e 78 Nm, mentre la percorrenza media è di 22,7 km/litro secondo gli standard Wmtc. Grazie al serbatoio di 20 litri, poi, l’autonomia supera i 450 km. A listino, la nuova V-Strom 800Se entra al prezzo di 10.700 euro (Iva inclusa) e può essere prenotata anche sul sito Suzuki tramite la piattaforma Smart Buy.

