Si aprono le danze al Wheels And Waves Italy 2023

Si accendono i riflettori, e i motori, della seconda edizione di Wheels And Waves Italy. Questa sera al Villaggio del Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore, si aprono le danze con un evento ad invito e con l'inaugurazione del Wall Of Death, l'attrazione che per tutto il weekend intratterrà il pubblico con acrobazie sulle due ruote.

Il Villaggio sarà il cuore pulsante di Wheels And Waves Italy ed è stato rinnovato e arricchito per ospitare il numero crescente degli espositori, nuove attrazioni e food truck.

Artride, l'esposizione d'arte ispirata allo stile e alla cultura moto, surf e skate, sarà aperta per tutto il fine settimana in una grande tenda berbera.

Anche lo skate contest Hit The Deck si ripresenta con una nuova formula. Fra i marchi moto, Honda si aggiunge a Triumph Motorcycles, Bmw Motorrad e Harley-Davidson, che metteranno a disposizione i loro modelli per i test ride.

Wheels And Waves Italy è anche e soprattutto un fine settimana in sella fra le Alpi Apuane e i luoghi delle gare in programma. Si comincia venerdì 6 dalle 11 con la Vintage Enduro, riservata alle fuoristrada a carburatori pre-1996, nello scenario della spiaggia di Lido di Camaiore, a pochi passi dal Villaggio.

Sabato 7 sarà il giorno di El Rollo! Dalle 11 le flat tracker vintage si sfideranno all'ultimo traverso sull'ovale di viale Magazzeno. Sempre nel teatro dell'Area Offroad, domenica andrà invece in scena The Race Of The Lords, tra eleganza e spirito delle corse old school.

Per accedere al Villaggio nelle tre giornate di apertura è necessario dotarsi dell'e-Pass di 40 euro, acquistabile in prevendita sul sito wheels-and-waves.com entro le ore 9 di venerdì 6 ottobre, oppure o al prezzo di 50 euro direttamente alla biglietteria. Disponibili anche gli ingressi giornalieri a 20 euro.

