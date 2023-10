Shark ad Eicma 2023 con il meglio della sicurezza nei caschi

Una nuova collezione di caschi pronta per il debutto alla prossima edizione di Eicma, per Shark che punta ad alzare l'asticella in quanto a sicurezza e tecnologia. Il marchio di caschi per motociclisti creato dai fratelli André e Robert Teston nel 1989 a Marsiglia, negli anni ha studiato numerose innovazioni tecnologiche, ispirate dalle competizioni sportive.

"Sin dalla sua creazione - ha commentato Marjorie Baudet, Direttore Generale del marchio francese - Shark ha supportato e protetto i più grandi piloti a livello internazionale. Johann Zarco, Miguel Oliveira e Raul Fernandez sono i primi tester dei nostri caschi e partecipano alle fasi di ricerca e sviluppo con la loro esperienza tecnica e le loro impressioni durante le gare. Dall'inizio della stagione sono arrivati 4 podi per Johann Zarco, 19 nella sua carriera in MotoGp. Siamo molto orgogliosi".

Nel 2023, grazie ai diversi progetti di ricerca condotti dal reparto R&D, il marchio marsigliese ha depositato due brevetti che hanno portato alla creazione del primo casco al mondo con luci di stop intelligenti integrate. Grazie all'integrazione di un accelerometro triassiale, il rilevamento della frenata avviene senza alcun collegamento via cavo o Bluetooth.

Il sistema a Led offre tre modalità di utilizzo, ovvero luci di posizione, luci di frenata intelligenti e luci di posizione lampeggianti. Per passare da una modalità all'altra è sufficiente premere il pulsante Power. Ad ogni pressione il sistema passa alla modalità successiva.

Sempre in termini di sicurezza, il nuovo casco Skwal i3 è dotato di una calotta in policarbonato Lexan High-Impact. Questo materiale di alta gamma garantisce ottime performance meccaniche e termiche, proteggendo dall'abrasione, dalla compressione e dagli urti.

Queste ed altre novità saranno presentate da Shark direttamente in Eicma, alla Fiera di Milano, dal 9 al 12 novembre.

