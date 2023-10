Le Honda Africa Twin si aggiornano in vista del 2024

Sostanzioso aggiornamento in vista del 2024, per le ammiraglie adventure di casa Honda. Le Crf 1100L Africa Twin e la Crf 1100L Africa Twin Adventure Sports, sono state infatti oggetto di un rinnovamento che ha portato ad un aumento delle prestazioni, del comfort e ad un equipaggiamento di serie più ricco.

Il bicilindrico parallelo di 1084 cc rimane cuore pulsante della famiglia Africa Twin, e per il modello 2024 offre un considerevole incremento delle prestazioni, con più coppia e potenza ai bassi e medi regimi. La potenza massima rimane di 102 Cv ma l'aumento del 7% della coppia massima porta il propulsore ad erogare 112 Nm di picco a 5500 giri/min (in precedenza 105 Nm a 6250 giri/min).

I miglioramenti apportati al sistema di scarico contribuiscono all'aumento delle performance, a partire dal silenziatore riprogettato internamente che regala all'Africa Twin una nuova 'voce'. Entrambi i modelli saranno disponibili nelle versioni con cambio manuale o cambio a doppia frizione Dct.

Per il 2024, proprio il cambio Dct montato sulle Africa Twin è stato rivisto per sfruttare l'aumento di prestazioni, con scalate che avvengono a un regime superiore, con una migliorata funzione di riconoscimento delle curve che enfatizza il divertimento di guida e con un rilascio delle frizioni ancor più progressivo che facilita le partenze e le manovre a bassa velocità, oltre a rendere più morbido il passaggio dalla prima alla seconda marcia.

Lo scorso anno le due Africa Twin, standard e Adventure Sports, sono state il modello di moto più venduto di Honda in Europa, e il 49% dei proprietari della Crf 1100L Africa Twin, che crescono al 71% nel caso della Crf 1100L Africa Twin Adventure Sports, le hanno scelte con il cambio Honda a doppia frizione Dct.

La Crf 1100L Africa Twin, con sospensioni meccaniche, sarà disponibile in Italia nella sola colorazione Grand Prix Red e solo con cambio manuale a 6 rapporti. La Crf 1100L Africa Twin Es, con sospensioni elettroniche, sarà invece disponibile in Italia solo nelle colorazioni Matt Ballistic Black Metallic e Tricolour (Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic), sia con cambio manuale che con cambio Dct.

La Crf 1100L Africa Twin Adventure Sports sarà disponibile nelle colorazioni Matt Ballistic Black Metallic (con cerchi neri) e Tricolour (con cerchi color oro). L'arrivo dei modelli rinnovati nelle concessionarie ufficiali Honda di tutta Europa, è previsto a partire da Novembre 2023.



