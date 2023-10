Ducati Panigale V4R e V2 all'insegna delle vittorie in pista

Quello andato in scena al Portoguese Round è stato un weekend da protagoniste per le Ducati Panigale V4 R e V2. I risultati di Portimão hanno consentito alla casa motociclistica di Borgo Panigale di conquistare con un round di anticipo il Titolo Mondiale Costruttori sia in WorldSbk che in Wssp.

Il weekend di gara ha regalato a Ducati grandi soddisfazioni con il primo Titolo Mondiale di Nicolò Bulega nella categoria WorldSsp e una tripletta di vittorie di Alvaro Bautista, che ha permesso al Campione del Mondo in carica di portare il suo vantaggio in classifica a 60 punti e, soprattutto, di diventare il pilota con più vittorie nel Campionato Mondiale Superbike nella storia Ducati.

Per Bautista le 56 vittorie conquistate tutte in sella alla Panigale V4 R costituiscono un record storico e gli consentono di essere ora il leader di una classifica che comprende alcune leggende della storia del motociclismo come il quattro volte Campione del Mondo Carl Fogarty (55), il tre volte iridato Troy Bayliss (52) e Chaz Davies (28).

Le Ducati Panigale V4 R e Ducati Panigale V2 partecipano ai campionati WorldSBK e WorldSsp rispettivamente dal 2019 e dal 2022 e nel corso di questi anni sono migliorate costantemente grazie al lavoro svolto in sinergia dai tecnici Ducati e Ducati Corse.

Nella stagione 2023 le moto di Borgo Panigale hanno conquistato almeno una vittoria in tutti i round del Campionato del Mondo, raccogliendone 25 in totale con 42 podi in 33 gare.

In WorldSSP il dominio è stato del tutto simile con i piloti Ducati che sono saliti sul gradino più alto del podio per 15 volte (di cui 14 per il Campione del Mondo Nicolò Bulega) e capaci di chiudere in top-3 per 30 volte in 22 gare.

"Quello di Portimão - ha dichiarato Claudio Domenicali, Ceo Ducati - è stato un fine settimana decisamente memorabile per Ducati. In due giorni abbiamo conquistato il titolo costruttori in Superbike e il titolo costruttori e piloti in Supersport con Nicolò Bulega. Si tratta di vittorie importanti che evidenziano la qualità del lavoro fatto e certificano la posizione delle moto di Borgo Panigale come riferimento per i campionati per moto derivate di serie".



