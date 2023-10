A novembre l'80ma edizione di Eicma, più grande e internazionale

Circa 1700 marchi, con il 28% di nuovi espositori e il 64% delle aziende che arriva dall'estero, in rappresentanza di 45 Paesi. Dal 7 al 12 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho torna Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote.

L'edizione numero 80 dell'evento espositivo più longevo al mondo, che avrà al centro soprattutto il tema dei giovani e della mobilità urbana, è stata presentata al Piccolo Teatro Strehler-Scatola magica di Milano.

"Un luogo non casuale, perché - ha spiegato il presidente di Eicma Pietro Meda - in qualche misura Eicma è l'organizzazione di una complessa opera teatrale, che deve essere in grado di entusiasmare tanto il grande pubblico quanto gli espositori che salgono sul palco che allestiamo per loro".

Due, tra le altre, le nuove aree di interesse: l'Eicma Esports Arena, uno spazio interamente dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport, e l'area Urban Mobility che accoglierà imprese, istituzioni e startup di settore. Ospiterà anche talk e incontri divulgativi con l'obiettivo, spiega l'Ad di Eicma Paolo Magri, di "rappresentare quanto le due ruote siano già una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che viene dalla città".

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti come relatori anche Giacomo Biraghi, esperto internazionale politiche urbane e Alessandro Tommasi, fondatore di Nos, uno spazio di attivazione e ascolto delle nuove generazioni.

Un'altra novità per l'edizione 2023, all'interno di uno degli 8 padiglioni di Eicma - due in più rispetto al 2022 - è l'allestimento di uno specifico spazio di lavoro dedicato a content creator e influencer accreditati, che affiancherà la sala stampa.



