Ducati World Première, spazio alle due ruote più avventurose

Proseguono gli appuntamenti con la web series della Ducati World Première, che tornerà in scena domani, 3 ottobre. Il terzo episodio della serie dedicata alle novità della casa di Borgo Panigale per il 2024, avrà per protagonista un modello pensato per i motociclisti più avventurosi, che amano i viaggi e i rally più impegnativi.

La moto in questione, che verrà svelata per l'occasione, è stata sviluppata sui campi di gara e dotata di componentistica da riferimento per la sua categoria.

Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati martedì 3 ottobre alle 16.00 su Ducati.com, sul canale YouTube di Ducati e su Ansa Motori.

