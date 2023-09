Ducati Diavel V4 protagonista anche a Shanghai

Il design e la tecnologia di Ducati Diavel V4 arriva fino in Cina, con un nuovo appuntamento delle 'Ducati Diavel V4 Nights'. Dopo il successo delle serate di Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Londra, New York e Kyoto, il nuovo modello Ducati si è presentato anche agli appassionati in Cina, con un evento organizzato dalla Casa di Borgo Panigale presso il Museum of Art Pudong, nel centro di Shanghai.

La presentazione si è tenuta all'interno del museo di arte moderna e ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, che dopo aver assistito al discorso del general manager Ducati China, Luca Battiloro, così come al live sketching della moto ad opera di un designer del Centro Stile Ducati, si sono trattenuti per una serata di musica.

In funzione della 'Diavel V4 Design Night' di Shanghai, Ducati ha creato una mostra integrata negli spazi del Museum of Art Pudong, che racconta l'evoluzione del design della famiglia Diavel, ponendo in evidenza tutte le innovazioni del Diavel V4, a cominciare dai gruppi ottici, dall'imponente pneumatico posteriore da 240 mm di larghezza con cerchi in lega a cinque razze e dal silenziatore a quattro uscite.

Il Diavel V4 è disponibile nelle concessionarie della rete Ducati nella classica colorazione Rosso Ducati oppure nella versione in nero lucido Thrilling Black.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA