David Alonso rinnova la collaborazione con Airoh

Il pilota colombiano David Alonso ha esteso il suo contratto con Airoh per altri due anni. Dopo una fruttuosa stagione come rookie in Moto 3, Alonso continuerà quindi ad essere legato al marchio bergamasco anche per le prossime stagioni.

Il giovane pilota, dopo il secondo posto ottenuto in rimonta a Jerez, ha vinto a sorpresa il Gran Premio di Gran Bretagna confermando la prima posizione nel Gp di Catalogna. Durante il Gp di San Marino a Misano si è consacrato pilota da battere, giocando di pura tattica all'ultima curva.

Nato a Madrid da padre spagnolo e mamma colombiana, il pilota di 17 anni possiede la doppia nazionalità e ha scelto di gareggiare per la bandiera colombiana. Dal 2023 è nella scuderia del team Gasgas Aspar e corre con i caschi dell'azienda bergamasca Airoh.

Sono numerosi i successi nella carriera del colombiano: nel 2020, a soli 14 anni, vince la European Talent Cup e l'anno successivo la Red Bull MotoGP Rookies Cup, per poi debuttare nel campionato del mondo nel 2022 come sostituto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA