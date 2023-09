Evento Ducati all'Ambasciata d'Italia a Delhi per MotoGP

Con l'evento "Meet and Greet", la Ducati India ha accolto collaboratori, partner, influencer, giornalisti sportivi e appassionati delle due ruote in vista del Moto GP Bharat, il motomondiale che si terrà il 24 settembre al Buddh International Circuit di Greater Noida, alla periferia di Delhi.

La serata, che anticipava l'attesissima prima edizione del MotoGP in India, si è svolta nei giardini dell'Ambasciata d'Italia.

I campioni del mondo Michele Pirro, Marco Bezzechi, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, assieme al direttore sportivo Paolo Ciabatti, e al managing director Marco Biondi, sono stati letteralmente presi d'assalto dai fan, con richieste di selfie e autografi. Due ambite t-shirt siglate dai quattro piloti sono state sorteggiate tra gli ospiti nel corso dell'evento. L'Ambasciatore Vincenzo de Luca ha aperto la serata augurando il meglio al team. "Ducati", ha detto de Luca, "è una delle icone più rappresentative del Made in Italy, con la sua sintesi di tecnologia, design e stile; in India dal 2015, l'azienda rappresenta l'eccellenza tecnologica italiana nel mercato delle due ruote, che è il più grande al mondo e mostra crescenti prospettive di sviluppo. Siamo orgogliosi di ospitare una delle scuderie più blasonate alla vigilia di un appuntamento unico nella storia del Motomondiale e dello sport in India".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA