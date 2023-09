Horwin apre una filiale italiana con sede a Milano

Dopo tre anni di lavoro tramite Importatore, il marchio austro-cinese Horwin sceglie di entrare direttamente sul mercato italiano per iniziare ad operare attraverso la propria filiale con sede a Milano.

La gestione del mercato è affidata a Stefania Galli, già responsabile dello sviluppo del marchio fin dal suo arrivo in Italia, che assume oggi il ruolo di Italian Sales & Marketing Manager per Horwin Italia sotto la sede centrale di HorwinEurope.

Diversi sono gli obiettivi che hanno dato il via libera alla costituzione della filiale italiana di Horwin, in particolare quello di svilupparsi sul mercato italiano, tra i più importanti a livello europeo nel segmento dei veicoli elettrici a due ruote. Partendo dall'attuale Generazione 1, già nota al mercato grazie ai modelli Ek e Sk, disponibili nelle versioni L1e e L3e, Horwin è pronta per il lancio ufficiale della Generazione 2.

Il marchio, fondato dalle famiglie Zhou Wei (Cina) e Heinzl (Austria), è nato cinque anni fa con l'obiettivo di concepire veicoli elettrici destinati principalmente ai mercati europei, dove la richiesta di dimensioni, affidabilità, qualità e sicurezza rappresentano concetti fondamentali.

Dopo il lancio della prima moto denominata Cr6, che ha segnato il debutto ufficiale del marchio nel panorama dei veicoli elettrici a due ruote, gli scooter della gamma hanno iniziato a ritagliarsi una fetta di mercato che ha convinto l'azienda ad intervenire direttamente per sostenere al massimo la crescita del business in Italia.

"Sono davvero entusiasta della scelta fatta da Horwin Global - ha commentato Stefania Galli - di affidarmi questo importante compito che, oltre ad essere gratificante per il lavoro e per l'impegno profusi fin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi che renderanno il lavoro dei prossimi mesi davvero stimolante. Sono molte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, alcune delle quali già in presentazione ad Eicma in novembre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA