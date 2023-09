Motogp: Morbidelli correra' con Ducati Pramac dal 2024

Franco Morbidelli sale sulla Ducati Pramac. Il pilota romano ha firmato un accordo con Ducati che lo fa entrare nel Team Prima Pramac Racing per il 2024 a fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24.

Vicecampione del mondo MotoGP nel 2020, campione del mondo Moto2 nel 2017 e campione europeo Superstock 600 nel 2013, Franco Morbidelli - che in questa stagione corre in Motogp su Yamaha - riporterà la bandiera italiana nel box della scuderia Pramac tre stagioni dopo Pecco Bagnaia. "Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni - ha dichiarato Paolo Campinoti, team principal di Pramac - Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita".

"È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all'interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale", il commento di Luigi Dall'Igna, dg Ducati Corse.

"Franco e' un pilota di grande talento ed esperienza".



