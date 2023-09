Ducati World Première 2024 prosegue con il viaggio

Proseguono gli appuntamenti con le novità di Ducati, che accende nuovamente i riflettori sulla Ducati World Première 2024. Il secondo episodio della web series dedicata ai modelli in arrivo è infatti in programma per domani e sarà dedicato al mondo del turismo. Per l'occasione, protagonista sarà la presentazione di un modello dedicato a chi ama viaggiare senza limiti, nel massimo del comfort e della sicurezza. Tutti i dettagli della nuova Ducati verranno svelati martedì 19 settembre alle 16 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.

