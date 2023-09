Lo scooter Aprilia Sr Gt è più sportivo in versione Replica

Una nuova e sportiva veste per Aprilia Sr Gt, lo scooter 'urban adventure' della casa di Noale che si presenta nella speciale versione Replica. Con una estetica ripresa direttamente dalle Aprilia Rs-Gp, la moto di Aleix Espargaró e Maverick Viñales, protagoniste del Campionato del Mondo MotoGP 2023, lo scooter punta sul commuting cittadino ma anche alle distanze più lunghe.

La colorazione nero opaco di Aprilia Sr Gt Replica è arricchita dalle stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, che distinguono le carene della Aprilia Rs-Gp del team ufficiale Aprilia Racing, oltre che dal caratteristico logo Aprilia che percorre diagonalmente fiancata e tunnel centrale, per concludersi sulla parte anteriore della pedana. Esattamente come sulle MotoGP che nascono nel reparto corse di Noale, i cerchi ruota sono verniciati in nero e su quello anteriore spicca il dettaglio rosso a contrasto sul canale.

In linea con l’anima racing, l’allestimento prevede poi pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, al posto delle coperture lievemente tassellate che caratterizzano le altre versioni dello scooter. Per un ulteriore personalizzazione, a corredo sono forniti anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Il nuovo Aprilia Sr Gt Replica sarà disponibile presso la rete Aprilia a partire dal mese di ottobre, nelle cilindrate 125 e 200 cc, al prezzo di 4.449 euro e 4.749 euro.

