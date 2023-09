Ducati MotoE inizierà nuovi test a breve per nuova stagione

Se i prossimi test di sviluppo sulla Ducati MotoE inizieranno a breve, la casa di Borgo Panigale ha concluso lo scorso weekend la sua prima stagione come fornitore unico del FIM Enel MotoE World Championship. In meno di due anni dai primi giri di pista del prototipo V21L, Ducati ha sviluppato, prodotto e messo in pista 18 moto che hanno permesso di dar vita a un campionato che ha visto Mattia Casadei laurearsi primo campione del mondo MotoE nell’ultimo round di Misano. Il prototipo V21L, nato dalla collaborazione tra il reparto R&D di Ducati e Ducati Corse, è una moto elettrica che integra soluzioni tecniche mai adottate prima per pacco batteria, motore e inverter.

La Ducati MotoE è la MotoGP delle moto elettriche e sin dai primi test, che si sono svolti lo scorso marzo sul circuito di Jerez. Il prototipo V21L ha un peso totale di 225 kg (con una distribuzione del peso di 54% all’anteriore e 46% al posteriore) e un interasse di 1.471 mm. Il motore ha valori di potenza e coppia massime rispettivamente di 110 kW (150 CV) e 140 Nm. Il pacco batterie pesa 110 kg, ha il case realizzato in fibra di carbonio ed è costituito da 1.152 celle batteria cilindriche del tipo 21700, ossia celle lunghe 70 mm e del diametro di 21 mm, le più performanti disponibili sul mercato quando è partito il progetto MotoE. In gara la V21L ha migliorato di gara in gara i riferimenti cronometrici precedenti su ogni circuito, arrivando ad abbassare i primati sul giro per la categoria con margini fino a tre secondi.

Inoltre, in quasi tutti i circuiti il prototipo V21L è stato in grado di battere anche i record della categoria Moto3. I prossimi test di sviluppo sulla Ducati MotoE inizieranno a breve, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni di questo progetto, in vista della prossima stagione iridata.

