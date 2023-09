Eicma torna dal 9 al 12 novembre, ultimi biglietti in sconto

Ultimi giorni per approfittare dell'offerta in corso sui biglietti dell'Edizione numero 80 di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 9 al 12 novembre prossimi.

Fino alle 12 di lunedì 18 settembre gli appassionati potranno acquistare i biglietti sul sito ufficiale della manifestazione (www.eicma.it, unico canale di vendita) con uno sconto di tre euro sul prezzo pieno: 16 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) al posto di 19 (+ 1,50 euro di spese fisse). Una promozione che - ha commentato il presidente di Eicma, Pietro Meda - "si pone in controtendenza rispetto a molti aumenti che registrano beni ed eventi".

"Malgrado inflazione e costi sostenuti - ha aggiunto Meda - da tre anni abbiamo lasciato invariato il prezzo del biglietto, anche a fronte di un'offerta espositiva più ricca come quella che si annuncia per l'Edizione 2023".

L'organizzazione ha già infatti comunicato l'allestimento di due padiglioni in più rispetto all'anno scorso e la presenza di tutti i marchi più importanti della filiera legata all'industria delle due ruote. Confermati anche gli spettacoli, i test-ride, le gare e l'intrattenimento offerto nelle aree esterne.



