Mv Agusta Brutale 1000 Rr Assen celebra la velocità

Una nuova edizione limitata per Mv Agusta che accende i riflettori sulla Brutale 1000 Rr Assen. La moto, tra inedite proposte stilistiche e tecniche, è quella che celebra le 35 vittorie di Mv Agusta sul circuito di Assen, considerata dagli appassionati la 'cattedrale' della velocità.

Sono infatti passati quasi 50 anni dall'ultima vittoria MV Agusta ad Assen, ottenuta nel 1976 da Giacomo Agostini nella classe 350. Proprio per ricordare quei giorni nasce la Brutale 1000 Rr Assen. che sarà prodotta a mano in Italia, in soli 300 esemplari numerati, per un'edizione limitata e frutto della collaborazione diretta con il circuito di Assen.

La base tecnica della moto è rappresentata dalla versione 2023 della Brutale 1000 Rr, che porta aggiornamenti tecnici in molti aspetti, a partire dal cambio elettronico, più rapido e dolce negli innesti grazie a modifiche hardware e software. Il motore è il quattro cilindri in linea ad elevate prestazioni di 998 cc, capace di 208 Cv (153 kW) a 11.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min.

La colorazione specifica della Assen è incentrata su Blu Nordico, Argento Ago e oro, pensati per esaltare la cura dei dettagli e la dotazione tecnica di primo piano. Per la scelta dei materiali, a Schiranna hanno puntato sui leggerissimi cerchi in fibra di carbonio Rotobox, che grazie alla tecnologia costruttiva proprietaria sfoggiano razze sottilissime.

Fibra di carbonio anche per tante altre parti, dalle paratie che proteggono i collettori di scarico sui due lati della moto a tutti gli elementi stilistici e funzionali a corredo del gruppo ottico anteriore, come anche i pannelli nella zona del serbatoio.

Alcune parti specifiche del telaio, come le piastre laterali in alluminio e il monobraccio, spiccano per la colorazione argento, a contrasto con la tinta scura del traliccio di tubi in acciaio. La sella è rivestita in Alcantara blu, a impreziosire ulteriormente una moto unica, che vanta anche il serbatoio con doppia colorazione blu/argento e finitura lucida.



