Schermo touch da 5,5" e cloud per il navigatore Bmw Motorrad

Dedicato ai possessori due ruote Bmw con Multicontroller prodotte dopo il 2014, il sistema ConnectedRide Navigator è un navigatore satellitare di ultima generazione, integrato con la banca dati del 'cloud' della Casa bavarese, che di fatto può connettere tra loro tutte le moto dell'Elica che ne siano equipaggiate.

Dotato di schermo a colori ad alta luminosità, di tipo a sfioramento, della misura di 5,5 pollici, funziona in abbinamento al quadro TFT della motocicletta, con cui si integra anche a livello grafico e si "coordina" per quello che riguarda l'intensità la luminosa impostata. L'apparecchio si ricarica con la rete di bordo o tramite presa Usb-C.

"Utilizzando il Bmw ID personale - chiariscono da Monaco -, tutti i percorsi, le registrazioni e la pianificazione degli itinerari sono sincronizzati tra il navigatore e l'app Bmw Motorrad e sono, quindi, disponibili anche nell'applicazione, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Sia le mappe sia le funzioni del navigatore sono sempre aggiornate, poiché il dispositivo può essere collegato a Internet".

Sviluppato internamente dai tecnici del gruppo tedesco, il nuovo dispositivo può essere, infatti, aggiornato online, senza la necessità di collegarlo a un computer, in wi-fi tramite smartphone o hotspot o inserendo una scheda Sim. Una volta sul Web è in grado di fornire in tempo reale informazioni aggiornate sul traffico. Può anche essere usato per collegarsi al BMW Cloud, per sincronizzare i percorsi pianificati o quelli già effettuati. "In questo modo - chiariscono dalla Germania -, anche gli itinerari creati in altri portali di pianificazione possono essere importati e utilizzati".

