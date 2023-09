Novità e piacere di guida per le medie Bmw-Motorrad

La gamma enduro touring di Bmw-Motorrad si rinnova, tra piacere di guida e tecnologia. Con le nuove F 900 Gs, F 900 Gs Adventure e F 800 Gs, la casa dell'elica potenzia infatti modo significativo la sua gamma di enduro touring di fascia media, con un occhio di riguardo ai motociclisti di livello base ma anche agli amanti del touring, più esperti. Tutti e tre i modelli sono stati notevolmente aggiornati e ora offrono un livello di equipaggiamento di serie ancora più elevato, oltre a una nuova motorizzazione. La F 900 GS presenta molte innovazioni importanti e la sua gamma di utilizzo è stata ampliata, grazie alle sue qualità in fuoristrada migliorate, abbinate a una drastica riduzione di peso (14 kg rispetto al modello precedente).

Nelle nuove F 900 Gs, F 900 Gs Adventure e F 800 Gs l'avanzato motore a 2 cilindri in linea introdotto nel 2018 con la F 850 GS offre una maggiore dinamica di guida. Il motivo principale è dato dalla maggiore cilindrata di 895 cc (in precedenza 853 cc).



Nelle F 900 GS e F 900 GS Adventure il motore eroga 77 kW (105 Cv) e nella F 800 GS 64 kW (87 Cv). Oltre a un significativo aumento della potenza di picco di 10 Cv ciascuno, i nuovi motori sono caratterizzati da una curva di coppia molto più piena, da una maggiore forza di trazione e da un'accelerazione più rapida.

I nuovi modelli Gs della serie F offrono già di serie i due riding mode Rain e Road, il controllo dinamico della trazione Dtc, l'Abs Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni. Con i Riding modes Pro, disponibili come optional, le capacità dinamiche dei modelli rinnovati possono essere sfruttate con ancora maggiori risultati.

Le nuove F 900 Gs, F 900 Gs Adventure e F 800 Gs si basano su un telaio a ponte realizzato con parti in lamiera d'acciaio sagomate e saldate tra loro, che integra il motore a 2 cilindri in linea come elemento portante. Il serbatoio del carburante in plastica da 14,5 litri della nuova F 900 Gs è uno sviluppo completamente nuovo che consente di risparmiare 4,5 kg di peso rispetto al serbatoio in acciaio del modello precedente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA